МБА стала бронзовым призёром женской Премьер-лиги

Московский клуб МБА завоевал бронзовые медали чемпионата России среди женских команд. В пятом матче серии МБА обыграла «Нику» из Сыктывкара со счётом 61:47. Московская команда уступала в серии 0-2, но одержала три победы подряд и завоевала бронзовые медали.



В пятом матче серии уже к концу первой четверти МБА вёл с преимуществом в семь очков. К большому перерыву отрыв московской команды вырос до девяти очков. Третья четверть прошла под диктовку «Ники», которая даже вышла вперёд, но заключительная десятиминутка, ставшая решающей, осталась за МБА.



Самым результативным игроком матча стала Карина Низамова. Она принесла МБА 29 очков. У «Ники» 11 баллов на счету Варвары Псарёвой.



Баскетбол. Женщины. Премьер-лига. Матч за 3-е место

МБА (Москва) — «Ника» (Сыктывкар) — 61:47 (20:13, 13:11, 5:16, 23:7).