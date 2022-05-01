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Гомельский: в ЦСКА прекрасно понимают, что Боломбой не вернётся в Россию

Гомельский: в ЦСКА прекрасно понимают, что Боломбой не вернётся в Россию
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский вновь высказался о скандальной ситуации с центровым ЦСКА Джоэлом Боломбоем. Ранее он грубо ответил на требование красно-синих вернуться в расположение клуба, попросив оставить его в покое.

«В клубе прекрасно понимают, что Боломбой не вернётся в Россию. А письмо его агенту нацелено именно на получение отказа. Таким образом будет получено основание для обращения в суд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Боломбой — уроженец Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 0,4 результативные передачи.

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