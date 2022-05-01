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Убыток «Бруклин Нетс» и арены «Барклайс-центр» составил от $ 50 до 100 млн

Убыток «Бруклин Нетс» и арены «Барклайс-центр» составил от $ 50 до 100 млн
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Совокупный убыток «Бруклин Нетс» и арены «Барклайс-центр» в нынешнем сезоне НБА составил от $ 50 до 100 млн. Об этом информирует издание The New York Post.

Во многом такая ситуация сложилась из-за того, что клуб предоставил лидерам Кевину Дюранту и Кайри Ирвингу максимальные контракты, вследствие чего платёжная ведомость команды стала предельно высокой.

Владелец «Нетс» Джозеф Цай в своё время заплатил за клуб $ 2,35 миллиарда, а также $ 1 миллиард за «Барклайс-центр».

Напомним, «Бруклин» выбыл после первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.

Ранее Ирвинга раскритиковал бывший участник Матча звёзд НБА Кеньон Мартин.

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