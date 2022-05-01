Мартин: на месте Дюранта я бы ни за что не пожал Ирвингу руку после случившегося

Бывший участник Матча звёзд НБА Кеньон Мартин раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за принципиальную позицию по отказу от вакцинации от коронавируса, из-за чего он пропустил большую часть нынешнего сезона НБА.



«У меня были бы серьёзные, действительно серьезные проблемы с Кайри Ирвингом, если б я был на месте Кевина Дюранта. Думаю, я бы выбрал себе в партнёры кого-нибудь другого. В этом сезоне Кайри подвёл его — своего друга. Я бы ни за что не пожал ему руку после случившегося. Ему стоило бы попросить у руководства обмен: если не Кайри, то его самого. Кайри должен уйти. Мы, спортсмены, в определённой степени эгоистичны. Но когда этот эгоизм встает между нашей командой и тем, чего мы пытаемся достичь, это становится проблемой», — сказал Мартин в SiriusXM NBA Radio.

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