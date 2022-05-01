О'Нил — о Симмонсе: у всех болит спина и все ходят на работу, но не Бен!

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил высказался по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса.
«Спина — это единственная часть тела, где врачи не могут поставить точный диагноз. Когда кто-то говорит, что у него болит спина, вы должны просто поверить ему.
Твоя спина не может болеть (видимо, в таком возрасте), если ты прыгаешь вверх-вниз. Спина болит? Да у всех спина болит! Я не играю уже 15 лет, у меня болят спина, колени и лодыжки. Вот почему люди расстроены и не уважают Бена. Я вижу парня, работающего в телефоне. Вижу прекрасную даму за тем компьютером. Они много работают и, вероятно, никогда не увидят $ 2 млн. Они устали, у них болит спина, вы не слышите, как они жалуются. Им запрещено жаловаться.
Итак, почему парень, который зарабатывает $ 30 млн, жалуется, что у него болит спина, почему он не может ходить на работу?» — приводит слова О'Нила Fadeaway World.
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