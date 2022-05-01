Появилась новая информация по поводу сроков восстановления Джоэла Эмбиида

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не поедет на первые два матча серии с «Майами Хит», однако может восстановиться к третьей игре, сообщает ESPN.

По сообщениям источника, Эмбиид на следующей неделе пройдёт дополнительное обследование, после которого будет принято решение по поводу его участия в следующих матчах.

Джоэл получил травму во время шестого матча серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». У игрока были диагностированы перелом глазницы и сотрясение мозга. По сведениям источника, на основании первых полученных результатов обследования операция Джоэлу не потребуется.

Серия с «Майами Хит» начнётся 3 мая. Первый матч пройдёт в Майами. Начало встречи запланировано на 2:30 по московскому времени.