«Вы раздаёте много наград некоторым из этих бомжей». О'Нил резко высказался о Митчелле

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил дал комментарий по поводу атакующего защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла.

«Вы раздаёте много наград некоторым из этих бомжей, и я такой: «Что!?» Например, что я говорил о Доноване Митчелле два года назад? Все накидывались на меня и хейтили, а я молчал. Что он сейчас делает? Это то, что делают суперзвёзды?» — сказал О'Нил в эфире передачи «Большой подкаст с Шаком».

Напомним, 29 апреля в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся шестой матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Юта Джаз» принимала «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 98:96, благодаря которой им удалось одержать победу в серии – 4-2.