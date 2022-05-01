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«Милуоки» в гостях выиграл первый матч серии с «Бостоном» благодаря трипл-даблу Адетокунбо

«Милуоки» в гостях выиграл первый матч серии с «Бостоном» благодаря трипл-даблу Адетокунбо
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершился первый матч 1/2 финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Счёт встречи — 101:89 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй, который записал на свой счёт 25 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач. У хозяев отметился Джейсон Тейтум — 21 очко.

Гости выиграли первые две четверти и обеспечили себе преимущество к большому перерыву в девять очков. За оставшееся время «Бостону» удалось однажды сократить отставание до пяти очков, однако на большее хозяев не хватило. Последний отрезок матча остался за «оленями», что привело к убедительной победе со счётом 101:89.

Следующий матч также состоится в Бостоне 4 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
01 мая 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
89 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Браун - 12, Хорфорд - 12, Смарт - 10, Уайт - 10, Уильямс - 8, Притчард - 6, Уильямс - 6, Тайс - 2, Фиттс - 2, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Хозер
Милуоки Бакс: Холидэй - 25, Адетокунбо - 24, Портис - 15, Аллен - 11, Коннотон - 8, Картер - 7, Лопес - 6, Мэттьюз - 5, Адетокунбо, Вильдоса, Ибака, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
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