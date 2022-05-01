«Милуоки» в гостях выиграл первый матч серии с «Бостоном» благодаря трипл-даблу Адетокунбо

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершился первый матч 1/2 финала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Счёт встречи — 101:89 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй, который записал на свой счёт 25 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач. У хозяев отметился Джейсон Тейтум — 21 очко.
Гости выиграли первые две четверти и обеспечили себе преимущество к большому перерыву в девять очков. За оставшееся время «Бостону» удалось однажды сократить отставание до пяти очков, однако на большее хозяев не хватило. Последний отрезок матча остался за «оленями», что привело к убедительной победе со счётом 101:89.
Следующий матч также состоится в Бостоне 4 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.
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