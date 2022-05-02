«Нам задали трёпку». Браун высказался о поражении в матче с «Милуоки»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу поражения команды в первом матче серии с «Милуоки Бакс» (89:101).

«Милуоки» отлично защищается. Нам нужно быть готовыми в первую очередь психологически к таким играм. Нужно отдать должное сопернику, они проделали хорошую работу, разработав отличный план. Мы слишком часто давали им совершать открытые броски. «Бакс» задали нам трёпку. Надо быть готовыми к следующей игре», — приводит слова Брауна ESPN.

Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй, который записал на свой счёт 25 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач. У хозяев отметился Джейсон Тейтум — 21 очко.