«Нам задали трёпку». Браун высказался о поражении в матче с «Милуоки»
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался по поводу поражения команды в первом матче серии с «Милуоки Бакс» (89:101).
«Милуоки» отлично защищается. Нам нужно быть готовыми в первую очередь психологически к таким играм. Нужно отдать должное сопернику, они проделали хорошую работу, разработав отличный план. Мы слишком часто давали им совершать открытые броски. «Бакс» задали нам трёпку. Надо быть готовыми к следующей игре», — приводит слова Брауна ESPN.
Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй, который записал на свой счёт 25 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач. У хозяев отметился Джейсон Тейтум — 21 очко.
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