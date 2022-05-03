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Дабл-дабл Дончича не помог «Далласу» переиграть «Финикс»

Дабл-дабл Дончича не помог «Далласу» переиграть «Финикс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:114.

Самыми результативными игроками «Финикса» стал Деандре Эйтон, на счету которого 25 очков. Наиболее результативным в составе «Далласа» стал форвард Лука Дончич, набравший 45 очков, сделавший 12 подборов и восемь результативных передач.

Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии 1-0.

Следующий матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на пятницу, 5 мая. Начало – в 5:00 мск.

В шестом матче серии «Даллас» одержал победу со счётом 98:96. В том матче Дончич набрал 24 очка, сделал 9 подборов и 8 передач.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Эйтон - 25, Букер - 23, Пол - 19, Джонсон - 17, Бриджес - 13, Краудер - 11, Пэйн - 9, Макги - 4, Бийомбо, Крэйг, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шамет, Шарич
Даллас Маверикс: Дончич - 45, Клебер - 19, Финни-Смит - 15, Брансон - 13, Динвидди - 8, Баллок - 7, Пауэлл - 4, Дав. Бертанс - 3, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Хардуэй-младший
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