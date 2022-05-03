Дабл-дабл Дончича не помог «Далласу» переиграть «Финикс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч 1/2 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:114.
Самыми результативными игроками «Финикса» стал Деандре Эйтон, на счету которого 25 очков. Наиболее результативным в составе «Далласа» стал форвард Лука Дончич, набравший 45 очков, сделавший 12 подборов и восемь результативных передач.
Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии 1-0.
Следующий матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на пятницу, 5 мая. Начало – в 5:00 мск.
В шестом матче серии «Даллас» одержал победу со счётом 98:96. В том матче Дончич набрал 24 очка, сделал 9 подборов и 8 передач.
Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».
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