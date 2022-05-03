Крис Пол вышел на пятое место по количеству передач в плей-офф

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол в первом матче серии с «Даллас Маверикс» (121:114) сделал 3 передачи. Это позволило ему выйти на пятое место в истории НБА по этому показателю.
Теперь у Пола 1144 передачи. Он обошёл знаменитого Тони Паркера. Первое место в списке занимает Мэджик Джонсон — 2346, на втором месте идёт действующий лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс — 1919.
Самым результативным игроком «Финикса» в этой встрече стал Деандре Эйтон, на счету которого 25 очков. Наиболее результативным в составе «Далласа» стал форвард Лука Дончич, набравший 45 очков, сделавший 12 подборов и 8 результативных передач.
Таким образом, «Финикс» вышел вперёд в серии – 1-0.
Следующий матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на пятницу, 5 мая. Начало – в 5:00 мск.
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