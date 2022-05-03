Евролига извинилась перед судьёй, которого перестали назначать на матчи из-за бороды

Евролига сделала заявление по поводу ситуации с немецким судьёй Бенджамином Бартом, который рассказал о том, что организация перестала назначать его на свои матчи из-за отказа брить бороду.

«Неофициальные требования в отношении волос на лице и других видимых элементов тела были обычной практикой в различных видах спорта на протяжении многих лет. Однако эти требования явно устарели и не соответствуют ценностям, которые отстаивает баскетбольная Евролига. Рекомендация г-на Барта не носить бороду была ошибкой, и извинения, принесённые Евролигой в апреле 2022 года, были им приняты.

Кроме того, г-н Барт был проинформирован о том, что Евролига не будет применять несправедливые меры в будущем. Дискриминация любого рода из-за внешнего вида неприемлема и не может ограничивать человека от работы в любой сфере, включая судейство на самом высоком уровне», — говорится в заявлении Евролиги, которое приводит портал Basket News.