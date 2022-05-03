Эксперт: возможно, Адетокунбо защищается лучше, чем Леброн это делал когда-либо

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст поделился мыслями о звёздном о форварде «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.



«Я увидел, что такая отличная команда, как «Бостон», ничего не может поделать с этим игроком. При этом это не был лучший матч в исполнении Янниса, однако он всё равно принёс своей команде огромную пользу.



Леброн в матчах с сильными командами иногда побеждал, иногда проигрывал. Но он всегда позволял оставаться своей команде в деле благодаря отличным навыкам. То же самое можно сказать и о Яннисе сейчас. Возможно, Яннис защищается лучше, чем Леброн это делал когда-либо», – сказал Уиндхорст.



В первом матче 1/2 финала Восточной конференции «Милуоки» в гостях обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 101:89. Адетокунбо в этой встрече оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач.

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