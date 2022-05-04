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«Бостон» обыграл «Милуоки» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

«Бостон» обыграл «Милуоки» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА
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Завершился второй матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:86.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 30 очков. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

В составе «Милуоки» самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который набрал 28 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Напомним, первый матч серии прошёл также в Бостоне и завершился со счётом 101:89 в пользу «Милуоки». В третий раз команды сыграют уже в Милуоки. Встреча пройдёт 7 мая и начнётся в 22:30 мск.

В регулярном чемпионате «Бостон» занял третье место в турнирной таблице. «Милуоки», в свою очередь, в регулярном чемпионате финишировал на втором месте.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
04 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Браун - 30, Тейтум - 29, Уильямс - 21, Хорфорд - 11, Уильямс - 10, Притчард - 6, Хозер - 2, Корнет, Морган, Несмит, Смарт, Стаускас, Тайс, Уайт, Фиттс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Холидэй - 19, Коннотон - 13, Портис - 13, Аллен - 5, Мэттьюз - 4, Картер - 2, Лопес - 2, Адетокунбо, Вильдоса, Ибака, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
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