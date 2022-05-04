«Бостон» обыграл «Милуоки» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

Завершился второй матч полуфинала Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:86.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 30 очков. Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

В составе «Милуоки» самым результативным стал Яннис Адетокунбо, который набрал 28 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Напомним, первый матч серии прошёл также в Бостоне и завершился со счётом 101:89 в пользу «Милуоки». В третий раз команды сыграют уже в Милуоки. Встреча пройдёт 7 мая и начнётся в 22:30 мск.

В регулярном чемпионате «Бостон» занял третье место в турнирной таблице. «Милуоки», в свою очередь, в регулярном чемпионате финишировал на втором месте.