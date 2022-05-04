Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант повторил личный рекорд результативности в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз». Американец набрал 47 очков в этой игре.
Напомним, сегодня прошёл первый четвертьфинальный матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 106:101.
Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, который записал в свой актив 47 очков, восемь подборов и восемь передач.
Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, который набрал 27 очков, сделал девять подборов и восемь передач.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии: 1-1. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.
Морант также набрал 47 очков во втором матче серии против «Юты» в прошлом году.
Американец был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2021/2022.
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