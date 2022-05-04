Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джа Морант повторил личный рекорд результативности

Джа Морант повторил личный рекорд результативности
Комментарии

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант повторил личный рекорд результативности в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз». Американец набрал 47 очков в этой игре.

Напомним, сегодня прошёл первый четвертьфинальный матч плей-офф НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 106:101.

Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, который записал в свой актив 47 очков, восемь подборов и восемь передач.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, который набрал 27 очков, сделал девять подборов и восемь передач.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии: 1-1. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.

Морант также набрал 47 очков во втором матче серии против «Юты» в прошлом году.

Американец был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2021/2022.

Новость по теме
47 очков Моранта помогли «Мемфису» одолеть «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022