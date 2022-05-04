Защитник «Уорриорз» Пэйтон сломал локоть в матче 1/4 финала плей-офф НБА с «Гриззлиз»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон получил перелом левого локтя. Об этом рассказала журналистка Кендра Эндрюс, разместив соответствующий пост в своём «твиттере». Завтра, 5 мая, игрок должен пройти МРТ-обследование.



Пэйтон неудачно приземлился на руку после нарушения со стороны Диллона Брукса в начале четвертьфинального матча плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз». Брукс получил неспортивный фол и был удалён до конца встречи. Матч закончился победой «Мемфиса» со счётом 106:101 (1-1 в серии). В следующий раз команды сыграют 8 мая. Начало — в 3:30 мск.



Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант повторил в этом матче личный рекорд результативности. В противостоянии с «Гриззлиз» американец набрал 47 очков.

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