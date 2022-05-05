Грин — о штрафе за неприличный жест: было приятно показать средний палец фанатам «Мемфиса»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что не жалеет о штрафе, который получил за неприличный жест в адрес болельщиков «Мемфис Гриззлиз» во время второго матча серии (101:106).
«Было действительно приятно показать им средний палец и расстроить их. Я зарабатываю 25 млн в год, так что не сильно пострадаю от этого штрафа», — сказал Грин после матча.
Самым результативным в составе победителей стал Джа Морант, который записал в свой актив 47 очков, восемь подборов и восемь передач.
Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, который набрал 27 очков, сделал девять подборов и восемь передач.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии: 1-1. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.
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