Джоэл Эмбиид поздравил «Реал» с выходом в финал Лиги чемпионов
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на победу футбольного клуба «Реал Мадрид» в полуфинальном противостоянии с «Манчестер Сити» (6:5 общ.).
«Возвращение. Хала Мадрид», — написал в своих социальных сетях Эмбиид.
Напомним, по ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем». Решающий матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция).
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