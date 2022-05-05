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ЦСКА вырвал победу в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»

ЦСКА вырвал победу в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»
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В Москве завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Матч завершился тяжёлой победой москвичей со счётом 93:90.

Первая четверть получилась равной, никому из команд не удалось выйти вперёд. Но к большому перерыву ЦСКА оторвался на девять очков. В третьей четверти гости немного сократили отрыв, а в четвёртой десятиминутке даже выходили вперёд. Но в концовке ЦСКА удалось вырвать победу.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Каспер Уэйр, набравший 18 очков. У гостей 18 баллов за результативность набрал Джейлен Бэрфорд.

ЦСКА повёл в серии 1-0. Следующий матч соперники проведут в Москве. Он будет проходить 7 мая, начало — в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
05 мая 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
93 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Швед - 23, Уэйр - 18, Милутинов - 15, Клайберн - 13, Йеребко - 9, Антонов - 8, Ухов - 3, Курбанов - 2, Хоменко - 2, Колесников, Лопатин, Фримен
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 18, Ведищев - 15, Макколум - 15, Мартюк - 14, Мотли - 8, Емченко - 7, Калинов - 5, Ильницкий - 4, Сычков - 3, Паунич - 1, Долинин, Щербенев
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