ЦСКА вырвал победу в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»
Поделиться
В Москве завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Матч завершился тяжёлой победой москвичей со счётом 93:90.
Первая четверть получилась равной, никому из команд не удалось выйти вперёд. Но к большому перерыву ЦСКА оторвался на девять очков. В третьей четверти гости немного сократили отрыв, а в четвёртой десятиминутке даже выходили вперёд. Но в концовке ЦСКА удалось вырвать победу.
Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Каспер Уэйр, набравший 18 очков. У гостей 18 баллов за результативность набрал Джейлен Бэрфорд.
ЦСКА повёл в серии 1-0. Следующий матч соперники проведут в Москве. Он будет проходить 7 мая, начало — в 14:00 мск.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
05 мая 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
93 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Швед - 23, Уэйр - 18, Милутинов - 15, Клайберн - 13, Йеребко - 9, Антонов - 8, Ухов - 3, Курбанов - 2, Хоменко - 2, Колесников, Лопатин, Фримен
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 18, Ведищев - 15, Макколум - 15, Мартюк - 14, Мотли - 8, Емченко - 7, Калинов - 5, Ильницкий - 4, Сычков - 3, Паунич - 1, Долинин, Щербенев
Комментарии
- 5 мая 2022
-
21:32
-
20:37
-
19:04
-
17:45
-
16:43
-
16:36
-
15:07
-
13:53
-
12:56
-
11:45
-
10:39
-
09:28
-
07:45
-
05:11
-
00:49
- 4 мая 2022
-
23:26
-
22:51
-
22:05
-
20:40
-
19:25
-
19:01
-
17:47
-
16:22
-
15:09
-
14:37
-
13:26
-
12:54
-
11:30
-
11:01
-
09:50
-
09:25
-
08:37
-
07:41
-
04:39
-
00:56
Партнерский контент