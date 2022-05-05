ЦСКА вырвал победу в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»

В Москве завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Матч завершился тяжёлой победой москвичей со счётом 93:90.

Первая четверть получилась равной, никому из команд не удалось выйти вперёд. Но к большому перерыву ЦСКА оторвался на девять очков. В третьей четверти гости немного сократили отрыв, а в четвёртой десятиминутке даже выходили вперёд. Но в концовке ЦСКА удалось вырвать победу.



Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Каспер Уэйр, набравший 18 очков. У гостей 18 баллов за результативность набрал Джейлен Бэрфорд.



ЦСКА повёл в серии 1-0. Следующий матч соперники проведут в Москве. Он будет проходить 7 мая, начало — в 14:00 мск.