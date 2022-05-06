Чирлидершу подбрасывали в воздух, Гбамен и Магнуссон увидели победу ЦСКА. Лучшие фото

Вчера, 5 мая, в Москве состоялся первый матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал «Локомотив-Кубань». Матч завершился тяжёлой победой москвичей со счётом 93:90.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу.
«Мы впереди 1-0, команда и болельщики заслуживают поздравлений. Наше преимущество в какой-то момент достигло 15 очков, мы хорошо играли в защите и нападении, особенно во второй четверти и в начале третьей. Но потом, как это случается, мы расслабились, стали принимать неряшливые решения.
В свою очередь, соперники попадали важные броски, играли здорово, давили нас. В последние 3.45 решилось многое. Соперники промазали штрафные броски, мы отлично оборонялись, Уилл Клайберн отсекал от мяча «горячего» Бэрфорда, Алекс Швед попал три с фолом после подбора Николы Милутинова, Каспер Уэйр забросил трёхочковый…
Мы хотим посвятить эту победу Вове Ивлеву, отличному товарищу по команде, человеку, работяге. С ним приключилась травма вчера на разминке, и мы желаем ему скорейшего восстановления и возвращения в строй», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.
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