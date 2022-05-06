Тренер «Локомотива-Кубань»: наши игроки дали настоящий бой ЦСКА
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович подвёл итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 93:90 в пользу ЦСКА. Армейцы победили благодаря трёхочковому броску в концовке.
«Сложно сказать что-то умное после такого матча… Наш сегодняшний соперник — клуб, который всегда в топ-3 европейского баскетбола. И наши игроки сегодня дали настоящий бой. Уступили из-за собственных ошибок, хотя были близки к победе… В таких матчах решают детали. Именно на этом нужно сфокусировать внимание игроков», — цитирует Максимовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Следующий матч команды проведут уже 7 мая. Он также будет проходить в Москве.
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