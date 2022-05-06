Владимир Гомельский объяснил молчание Кущенко и Кириленко о событиях в России

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, как к нынешним событиям отнёсся бы его отец, заслуженный тренер СССР Александр Гомельский. Также эксперт высказался об отсутствии комментариев со стороны президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и президента РФБ Андрея Кириленко.
«У моего папы была достаточно сложная биография. Мой дед, его отец был трижды судим и трижды сидел. КГБ СССР за период с 1956 по 1986 год семь раз делали папу невыездным. Мне было 14 лет, когда в конце 1967 года папа стал учить меня читать советские газеты между строк, чтобы получать представление о том, что в действительности происходит в стране и в мире.
Папа строил свои отношения с власть предержащими так, чтобы эти люди предоставляли ему административный ресурс тогда, когда он (ресурс) был нужен. Согласитесь, что быть патриотом своей страны и быть патриотом власти в этой стране – это не одно и то же. И никогда папа не смог бы относиться к Саше Волкову или Арвидасу Сабонису как к врагам. Все они были его дети — точно такие же, как четверо его родных сыновей.
А молчание Кириленко или Кущенко я легко объясняю очень простой причиной. Они собираются и дальше жить в этой стране», — написал Гомельский у себя на сайте.
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