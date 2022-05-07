Эксперт: присутствие Эмбиида вдохновило «Филадельфию» на то, чтобы избежать 0-3 в серии

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на возвращение в строй центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Джоэл вышел на паркет в третьем матче серии плей-офф с «Майами Хит». Первые две встречи он пропустил из-за перелома глазницы и сотрясения мозга.



«Респект Джоэлу Эмбииду за то, что вышел и сыграл в полнолицевой маске. Само его присутствие на площадке, очевидно, вдохновило его товарищей по команде на то, чтобы избежать 0-3 в серии», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.



Эмбиид в матче с «Майами» набрал 18 очков, совершил 11 подборов и отдал одну результативную передачу. Встреча завершилась со счётом 99:79 в пользу баскетболистов «Филадельфии». Счёт в серии после этого матча стал 2-1 в пользу «Хит». Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 9 мая. Начало – в 2:00 мск.

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