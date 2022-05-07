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ЦСКА уверенно победил «Локомотив-Кубань» во 2-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

ЦСКА уверенно победил «Локомотив-Кубань» во 2-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
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ЦСКА одержал победу во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань». Матч проходил в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершился со счётом 86:72 (18:18, 21:18, 25:17, 22:19) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Первая половина матча получилась особенно напряжённой. Захватить ощутимое преимущество у красно-синих получилось только в третьей десятиминутке, ставшей во многом определяющей. Перед заключительным игровым отрезком баскетболисты ЦСКА имели перевес в 11 очков и уже не позволили соперникам сократить отставание в счёте.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Алексей Швед, набравший 21 очко. У гостей лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Эррик Макколлум. В его активе 18 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут в Краснодаре. Он состоится 10 мая, начало — в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
07 мая 2022, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
86 : 72
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Антонов, Йеребко, Клайберн, Колесников, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Ухов, Уэйр, Фримен, Хоменко, Швед
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Ведищев, Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Макколум, Мартюк, Мотли, Паунич, Сычков, Щербенев
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