«Милуоки» обыграл «Бостон» с преимуществом в два очка и повёл в серии
Поделиться
В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:101, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 2-1.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 42 очка и сделавший 12 подборов и 8 передач. В составе «Бостона» лучший результат у защитника Джейлена Брауна – 27 очков, 12 подборов и 4 передачи.
В первом матче «Милуоки» обыграл «Бостон» со счётом 101:89. Вторая встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:86. Следующая игра состоится также в Милуоки 10 мая. Начало – в 2:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 101
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 42, Холидэй - 25, Лопес - 13, Коннотон - 11, Портис - 9, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Аллен, Вильдоса, Ибака, Картер, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
Бостон Селтикс: Браун - 27, Хорфорд - 22, Уайт - 14, Тейтум - 10, Уильямс - 10, Смарт - 9, Уильямс - 9, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
Комментарии
- 8 мая 2022
-
01:21
- 7 мая 2022
-
23:03
-
21:38
-
19:38
-
18:13
-
17:33
-
17:24
-
15:53
-
14:12
-
13:15
-
12:38
-
11:30
-
10:48
-
09:46
-
07:24
-
04:46
-
00:22
- 6 мая 2022
-
23:52
-
21:50
-
20:44
-
18:41
-
18:06
-
16:29
-
15:58
-
14:54
-
13:53
-
13:29
-
13:06
-
12:05
-
11:22
-
10:02
-
09:26
-
09:06
-
09:00
-
08:10
Партнерский контент