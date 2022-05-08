«Милуоки» обыграл «Бостон» с преимуществом в два очка и повёл в серии

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:101, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 2-1.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 42 очка и сделавший 12 подборов и 8 передач. В составе «Бостона» лучший результат у защитника Джейлена Брауна – 27 очков, 12 подборов и 4 передачи.

В первом матче «Милуоки» обыграл «Бостон» со счётом 101:89. Вторая встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:86. Следующая игра состоится также в Милуоки 10 мая. Начало – в 2:30 мск.