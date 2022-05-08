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«Милуоки» обыграл «Бостон» с преимуществом в два очка и повёл в серии

«Милуоки» обыграл «Бостон» с преимуществом в два очка и повёл в серии
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:101, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 2-1.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 42 очка и сделавший 12 подборов и 8 передач. В составе «Бостона» лучший результат у защитника Джейлена Брауна – 27 очков, 12 подборов и 4 передачи.

В первом матче «Милуоки» обыграл «Бостон» со счётом 101:89. Вторая встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:86. Следующая игра состоится также в Милуоки 10 мая. Начало – в 2:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
103 : 101
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 42, Холидэй - 25, Лопес - 13, Коннотон - 11, Портис - 9, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Аллен, Вильдоса, Ибака, Картер, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
Бостон Селтикс: Браун - 27, Хорфорд - 22, Уайт - 14, Тейтум - 10, Уильямс - 10, Смарт - 9, Уильямс - 9, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
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