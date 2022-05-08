«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» с разницей +30 и повёл в серии

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 142-112, благодаря чему им удалось повести в серии – 2-1.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 34 очка и совершивший 3 подбора и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Стефен Карри – 30 очков, 2 подбора и 6 передач.

Следующая игра серии пройдёт в ночь на вторник, 10 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – 5:00 мск.