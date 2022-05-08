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«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» с разницей +30 и повёл в серии

«Голден Стэйт» разгромил «Мемфис» с разницей +30 и повёл в серии
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся третий матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 142-112, благодаря чему им удалось повести в серии – 2-1.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 34 очка и совершивший 3 подбора и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Стефен Карри – 30 очков, 2 подбора и 6 передач.

Следующая игра серии пройдёт в ночь на вторник, 10 мая, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр». Начало – 5:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
142 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Пул - 27, Томпсон - 21, Куминга - 18, Уиггинс - 17, Портер - 13, Луни - 6, Грин - 5, Муди - 5, Бьелица, Игуодала, Ли, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Бейн - 16, Джексон - 15, Мелтон - 12, Андерсон - 9, Уильямс - 7, Калвер - 5, Тиллман - 5, Кларк - 4, Адамс - 3, Джонс - 2, Альдама, Брукс, Кончар, Тийе
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