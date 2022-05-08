«Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом

Завершился матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке принимал казанский УНИКС. Счёт встречи — 76:67 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Лоренцо Браун, который записал на свой счёт 25 очков.

Хозяева выиграли первую половину встречи, обеспечив себе к большому перерыву преимущество в 7 очков. В третьей четверти команда из Санкт-Петербурга закрепила лидерство, увеличив отрыв до 13 очков. Заключительная десятиминутка оказалась за гостями, однако на исход это никак не повлияло.

Напомним, первый матч между командами завершился в пользу подопечных Велимира Перасовича. Таким образом, сейчас счёт в серии стал 1-1. Следующий матч состоится в Казани 11 мая. Начало — в 20:00 мск.