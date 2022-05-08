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Перасович отреагировал на поражение «Зениту» во втором матче полуфинальной серии

Перасович отреагировал на поражение «Зениту» во втором матче полуфинальной серии
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу поражения «Зениту» (67:76) во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с победой, они играли очень хорошо и заслужили эту победу. Это была игра как в Евролиге: очень жёсткая на двух концах площадки, которая в итоге привела к победе. Игра проходила по их сценарию. Нам надо готовиться к матчам перед нашими болельщиками, и мы должны играть лучше. «Зенит» проделал хорошую работу по нейтрализации Хезоньи. Игроки сегодня играют лучше, завтра хуже, это нормальная ситуация. Надеюсь, что в следующий раз они покажут свой топ-уровень. Постараемся закончить серию в Казани, но понимаем, с кем мы играем. Поэтому посмотрим, как всё будет дальше. Сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Перасовича официальный сайт лиги.

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