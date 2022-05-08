«Лейкерс» хотят пригласить Дока Риверса или Куина Снайдера
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Инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях сообщил о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает на пост главного тренера Дока Риверса и Куина Снайдера.
Калифорнийский клуб рассчитывает на то, что «Филадельфия Сиксерс» не сможет выиграть серию с «Майами Хит», после чего главный тренер команды Риверс будет уволен. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Хит». Что касается Куина Снайдера, то некоторые СМИ также говорили о его увольнении из «Юты Джаз».
Ранее «озёрники» провели собеседования с Марком Джексоном, Терри Стоттсом и Дарвином Хэмом.
Напомним, «Лейкерс» объявили о расставании с Фрэнком Вогелем 11 апреля. Решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.
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