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«Лейкерс» хотят пригласить Дока Риверса или Куина Снайдера

«Лейкерс» хотят пригласить Дока Риверса или Куина Снайдера
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Инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях сообщил о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает на пост главного тренера Дока Риверса и Куина Снайдера.

Калифорнийский клуб рассчитывает на то, что «Филадельфия Сиксерс» не сможет выиграть серию с «Майами Хит», после чего главный тренер команды Риверс будет уволен. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Хит». Что касается Куина Снайдера, то некоторые СМИ также говорили о его увольнении из «Юты Джаз».

Ранее «озёрники» провели собеседования с Марком Джексоном, Терри Стоттсом и Дарвином Хэмом.

Напомним, «Лейкерс» объявили о расставании с Фрэнком Вогелем 11 апреля. Решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.

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