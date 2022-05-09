Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Финикс». Счёт в серии стал равный
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся четвёртый матч полуфинала плей-офф НБА Западной конферении, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:101, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер – 35 очков, 4 подбора и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 7 подборов и 11 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового «Финикса» Деандре Эйтона – 14 очков, 11 подборов и 2 передачи.
Следующая встреча пройдёт на домашнем паркете «Финикса» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 5:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 101
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Финни-Смит - 24, Брансон - 18, Дав. Бертанс - 12, Клебер - 11, Динвидди - 10, Баллок - 7, Нтиликина - 3, Браун, Бёрк, Грин, Крисс, Марьянович, Пауэлл, Хардуэй-младший
Финикс Санз: Букер - 35, Краудер - 15, Эйтон - 14, Джонсон - 11, Макги - 7, Бриджес - 6, Пол - 5, Бийомбо - 2, Пэйн - 2, Холидей - 2, Шамет - 2, Крэйг, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
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