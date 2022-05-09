Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Финикс». Счёт в серии стал равный

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся четвёртый матч полуфинала плей-офф НБА Западной конферении, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 111:101, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер – 35 очков, 4 подбора и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, 7 подборов и 11 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового «Финикса» Деандре Эйтона – 14 очков, 11 подборов и 2 передачи.

Следующая встреча пройдёт на домашнем паркете «Финикса» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 5:00 мск.