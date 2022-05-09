«Филадельфия» победила «Майами» и сравняла счёт в серии полуфинала плей-офф на Востоке

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:108, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер – 40 очков, 3 подбора и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Сиксерс» внесли камерунский центровой Джоэл Эмбиид (24 очка, 11 подборов и 2 передачи) и защитник Джеймс Харден (31 очко, 7 подборов и 9 передач).

Следующий матч серии пройдёт в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 2:30 мск.