«Филадельфия» победила «Майами» и сравняла счёт в серии полуфинала плей-офф на Востоке
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:108, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер – 40 очков, 3 подбора и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Сиксерс» внесли камерунский центровой Джоэл Эмбиид (24 очка, 11 подборов и 2 передачи) и защитник Джеймс Харден (31 очко, 7 подборов и 9 передач).
Следующий матч серии пройдёт в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в ночь на среду, 11 мая. Начало – 2:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2022, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
116 : 108
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Харден - 31, Эмбиид - 24, Макси - 18, Харрис - 13, Грин - 11, Ньянг - 10, Тибулл - 5, Милтон - 2, Рид - 2, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Спрингер
Майами Хит: Батлер - 40, Адебайо - 21, Оладипо - 15, Хироу - 11, Такер - 7, Лоури - 6, Страс - 6, Винсент - 2, Дедмон, Мартин, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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