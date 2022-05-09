ESPN: Йокич признан самым ценным игроком сезона в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич был признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2021/2022, сообщает ESPN.

Официальное объявление ожидается на этой неделе, сообщает источник. Если информация подтвердится, то Йокич получит эту награду второй год подряд.

Сырые статистические показатели Йокича в этом году были даже лучше, чем в прошлом, так как в среднем он набирал 27,1 очка и 13,8 подбора за игру. Он также отдавал 7,9 передачи, что соответствует восьмому месту в лиге.

Стоит отметить, что 27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».