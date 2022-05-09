Гомельский: Йокича заслуженно признали MVP сезона НБА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский оценил решение НБА признать центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича MVP в сезоне-2021/2022.
«По итогам регулярного сезона, несомненно, заслуженно. Он пропустил наименьшее количество игр, по 30 за игру забивал, 10+ подборов делал, и из всех центровых НБА он отдаёт больше всех результативных передач. То есть статистика подтверждает, что это верное решение. А нравится он кому-то или нет — это дело десятое. Я не являюсь болельщиком, но его игру и пользу, которую он приносит команде, уважаю», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее стало известно, что Йокич получит эту награду второй год подряд. Официальное объявление ожидается на этой неделе.
27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».
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