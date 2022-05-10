Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» сравнять счёт в серии с «Милуоки»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 116:108, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.



Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и сделавший 18 подборов и 5 передач. В составе «Бостона» лучший результат у Джейсона Тейтума – 30 очков, 13 подборов и 5 передач.



В первом матче «Милуоки» обыграл «Бостон» со счётом 101:89. Вторая встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:86. Третий матч за командой из Милуоки (103:101). Следующая игра состоится в Бостоне 12 мая. Начало – в 2:00 мск.