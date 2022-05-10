Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» сравнять счёт в серии с «Милуоки»
Поделиться
В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 116:108, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 34 очка и сделавший 18 подборов и 5 передач. В составе «Бостона» лучший результат у Джейсона Тейтума – 30 очков, 13 подборов и 5 передач.
В первом матче «Милуоки» обыграл «Бостон» со счётом 101:89. Вторая встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:86. Третий матч за командой из Милуоки (103:101). Следующая игра состоится в Бостоне 12 мая. Начало – в 2:00 мск.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
108 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лопес - 17, Холидэй - 16, Мэттьюз - 12, Коннотон - 11, Аллен - 7, Хилл - 5, Портис - 4, Такер - 2, Адетокунбо, Вильдоса, Ибака, Картер, Миддлтон, Нвора
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Хорфорд - 30, Браун - 18, Смарт - 18, Уайт - 11, Уильямс - 9, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Тайс, Уильямс, Фиттс, Хозер
Комментарии
- 10 мая 2022
-
05:21
-
01:37
-
00:25
- 9 мая 2022
-
23:39
-
22:47
-
21:50
-
20:39
-
19:54
-
19:52
-
19:35
-
18:35
-
18:20
-
17:26
-
16:38
-
16:08
-
15:37
-
14:21
-
13:37
-
12:25
-
10:01
-
09:41
-
05:40
-
04:52
-
03:41
-
01:12
- 8 мая 2022
-
23:44
-
23:00
-
21:52
-
20:41
-
19:18
-
18:11
-
17:51
-
16:52
-
16:04
-
15:07
Партнерский контент