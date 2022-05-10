«Голден Стэйт» укрепил преимущество в серии с «Мемфисом»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 101:98, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 3-1.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 32 очка и совершивший пять подборов и восемь передач. Наиболее значимый игрок у «Мемфиса» – форвард Джарен Джексон – 21 очко, пять подборов, но ноль передач. Также стоит отметить Эндрю Уиггинса, который заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).
Следующая игра серии пройдёт в четверг, 12 мая, в Мемфисе (США) на арене «Федэкс Форум». Начало – в 4:30 мск.
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