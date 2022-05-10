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«Голден Стэйт» укрепил преимущество в серии с «Мемфисом»

«Голден Стэйт» укрепил преимущество в серии с «Мемфисом»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 101:98, благодаря чему им удалось увеличить преимущество в серии – 3-1.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 32 очка и совершивший пять подборов и восемь передач. Наиболее значимый игрок у «Мемфиса» – форвард Джарен Джексон – 21 очко, пять подборов, но ноль передач. Также стоит отметить Эндрю Уиггинса, который заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

Следующая игра серии пройдёт в четверг, 12 мая, в Мемфисе (США) на арене «Федэкс Форум». Начало – в 4:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 98
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Уиггинс - 17, Пул - 14, Томпсон - 14, Портер - 12, Луни - 8, Грин - 2, Ли - 2, Бьелица, Игуодала, Куминга, Муди, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Джонс - 19, Андерсон - 17, Брукс - 12, Адамс - 10, Бейн - 8, Уильямс - 7, Кларк - 4, Альдама, Калвер, Кончар, Мелтон, Морант, Тийе, Тиллман
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