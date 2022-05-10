Антон Карданахишвили вернётся в ЦСКА после аренды в «Нижнем Новгороде»
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Разыгрывающий Антон Карданахишвили вернётся в ЦСКА после аренды в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Карданахишвили проявил себя как один из лидеров ЦСКА-2 и «ЦСКА-Юниора» в предыдущем сезоне, стал одним из героев финального турнира Единой молодёжной лиги ВТБ. Летом Антон получил приглашение в тренировочный лагерь сборной России и пробился в основной состав национальной команды, приняв участие в олимпийской квалификации в ранге полноценного игрока ротации.
В нынешнем сезоне в составе «Нижнего Новгорода» Карданахишвили принял участие в 17 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 1,6 очка, 0,9 подбора и 1,1 передачи за 8 минут на площадке.
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