Гомельский назвал сильную и слабую стороны американского легионера ЦСКА Фримена
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказал мнение об американском атакующем защитнике ЦСКА Аллерике Фримене.
«Пока Фримен проявил себя только в одной игре. Бросок отличный, в защите — с ошибками», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, ЦСКА объявил о переходе Фримена 1 февраля. В московский клуб игрок перешёл из турецкого «Бурсаспора». До перехода в стан красно-синих Аллерик являлся лидером чемпионата Турции по результативности – 20,5 очка при 49,4% реализации трёхочковых. В составе ЦСКА его средняя результативность составляет 9,8 очка, 1,3 подбора и 0,8 передачи. В третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» Фримен набрал одно очко.
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