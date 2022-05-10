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Гомельский назвал сильную и слабую стороны американского легионера ЦСКА Фримена

Гомельский назвал сильную и слабую стороны американского легионера ЦСКА Фримена
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказал мнение об американском атакующем защитнике ЦСКА Аллерике Фримене.

«Пока Фримен проявил себя только в одной игре. Бросок отличный, в защите — с ошибками», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, ЦСКА объявил о переходе Фримена 1 февраля. В московский клуб игрок перешёл из турецкого «Бурсаспора». До перехода в стан красно-синих Аллерик являлся лидером чемпионата Турции по результативности – 20,5 очка при 49,4% реализации трёхочковых. В составе ЦСКА его средняя результативность составляет 9,8 очка, 1,3 подбора и 0,8 передачи. В третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» Фримен набрал одно очко.

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