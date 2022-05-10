«Не надо делать из этого UFC». Семён Антонов — об инциденте в матче с «Локомотивом-Кубань»

Форвард ЦСКА Семён Антонов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:94; 2-1 в серии), а также коснулся эпизода, когда он столкнулся с разыгрывающим «Локомотива-Кубань» Джейленом Бэрфордом. После этого, напомним, возникла перепалка, в результате которой армейцы Никола Милутинов и Никита Курбанов вышли на паркет со скамейки, за что были дисквалифицированы.



«Первый и второй матчи были достаточно сложными для обеих команд. Особенно в первом матче «Локо» имел шансы. Сегодня обе команды захотели подарить болельщикам, соскучившимся по баскетболу, результативную игру. Конечно, мы лично плохо выступали в защите, пропустив 54 очка в первой половине. Ждём четвёртую игру, разберём сегодняшний матч, чтобы понять, в чём «Локо» доминировал, постараться минимизировать наши ошибки и победить.



Что было в концовке матча между мной и Джейленом Барфордом? Не нужно делать из этого какой-то UFC или что-то такое. Просто соперник шёл забивать, я шёл его останавливать. Ничего такого нет. После матча мы пожали руки, и всё. Все игроки понимают, что эмоции — часть игры. Никто не хочет проигрывать, поэтому всё нормально», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.