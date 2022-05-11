«Финикс» разгромил «Даллас», у Дончича – дабл-дабл

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:80, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3:2.



Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 28 очков и сделавший 11 подборов и 2 передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Девин Букер – 28 очков, 7 подборов и две передачи.



С преимуществом «Финикса» 3-2 серия продолжается в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Следующий матч состоится в ночь на пятницу, 13 мая. Начало – в 4:30 мск.