«Финикс» разгромил «Даллас», у Дончича – дабл-дабл
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:80, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3:2.
Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 28 очков и сделавший 11 подборов и 2 передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Девин Букер – 28 очков, 7 подборов и две передачи.
С преимуществом «Финикса» 3-2 серия продолжается в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Следующий матч состоится в ночь на пятницу, 13 мая. Начало – в 4:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 80
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 28, Эйтон - 20, Бриджес - 14, Джонсон - 14, Шамет - 8, Бийомбо - 7, Пол - 7, Крэйг - 6, Краудер - 3, Холидей - 3, Макги, Пэйн, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Брансон - 21, Дав. Бертанс - 10, Финни-Смит - 8, Клебер - 4, Нтиликина - 3, Бёрк - 2, Динвидди - 2, Крисс - 2, Баллок, Браун, Грин, Марьянович, Пауэлл, Хардуэй-младший
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