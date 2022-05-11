«Не знаю, что мне ещё нужно сделать». Эмбиид высказался о награде MVP

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу награды MVP, которую в этом сезоне получил центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.
«Поздравляю Николу. Он заслужил это. Он провёл потрясающий сезон. Здесь нет правых или виноватых. Было много претендентов. Это могло произойти в любом случае. Яннис Адетокунбо, Девин Букер и другие тоже могли выиграть. Каждый год всё зависит от того, что вы, ребята, решите.
Я не злюсь. Два года подряд я ставил себя в такое положение. Но так и не получил эту награду. На данный момент кажется, что мне всё равно. Что случилось, то случилось. В прошлом сезоне я проводил кампанию по этому поводу. В этом сезоне отвечал на вопросы, когда меня спрашивали. Не знаю, что ещё мне нужно сделать, чтобы выиграть эту награду», — приводит слова Эмбиида ESPN.
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