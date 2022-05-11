«Атланта» может вновь попытаться приобрести Бена Симмонса

«Атланта Хоукс» продолжает проявлять интерес к разыгрывающему «Бруклина» Бену Симмонсу, сообщает The Athletic. По информации источника, клуб может попытаться приобрести Симмонса нынешним летом. Одной из причин возвращения интереса к кандидатуре Симмонса является снижение его рыночной стоимости.



Ранее сообщалось, что Симмонс будет полностью готов к старту тренировочного лагеря «Бруклина». В нынешнем сезоне Бен не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале был обменян в «Нетс».