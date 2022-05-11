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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче с УНИКСом

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче с УНИКСом
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (68:67, 2-1 в серии).

«Мы счастливы этой победе. Это была типичная игра плей-офф. В защите и в нападении мы были настроены очень решительно, и один момент решил исход встречи. Обе команды действительно могли победить сегодня. Мы готовимся к следующему матчу серии. В последней атаке мы сыграли изоляцию для Билли, и это принесло результат. В ответном владении мы решили оставить соперника один на один, но в итоге мяч оказался у Мэйо. В такие моменты бросок может и залетать, и нет. В третьей четверти мы немного потеряли контроль над игрой, что привело к такой заключительной десятиминутке. В целом у нас не было так много ошибок в защите и в нападении, но всё равно хотелось бы их уменьшить. Думаю, что обе команды будут искать свой ритм в следующей игре, и тот, кто лучше себя проявит во второй половине, выиграет встречу», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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