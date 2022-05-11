«Виртус» стал чемпионом Еврокубка сезона-2021/2022

Итальянский «Виртус» оказался сильнее турецкого «Бурсаспора» в финальном матче Еврокубка. Встреча состоялась на стадионе «Виртус Арена» в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:67.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 21 очко. Бывший баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия провёл на паркете 22 минуты и набрал пять очков.



В составе турецкого клуба 12 очков на свой счёт записал Онуралп Битим.



Напомним, в полуфинале «Виртус» оказался сильнее «Валенсии», а «Бурсаспор» обыграл «Андорру». Российские клубы были исключены из числа участников Еврокубка и Евролиги из-за событий на Украине. Россию на групповой стадии Еврокубка представлял «Локомотив-Кубань».