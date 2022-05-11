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«Виртус» стал чемпионом Еврокубка сезона-2021/2022

«Виртус» стал чемпионом Еврокубка сезона-2021/2022
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Итальянский «Виртус» оказался сильнее турецкого «Бурсаспора» в финальном матче Еврокубка. Встреча состоялась на стадионе «Виртус Арена» в Болонье (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:67.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 21 очко. Бывший баскетболист ЦСКА Торнике Шенгелия провёл на паркете 22 минуты и набрал пять очков.

В составе турецкого клуба 12 очков на свой счёт записал Онуралп Битим.

Напомним, в полуфинале «Виртус» оказался сильнее «Валенсии», а «Бурсаспор» обыграл «Андорру». Российские клубы были исключены из числа участников Еврокубка и Евролиги из-за событий на Украине. Россию на групповой стадии Еврокубка представлял «Локомотив-Кубань».

Еврокубок. Финал
11 мая 2022, среда. 21:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
80 : 67
Бурсаспор
Бурса, Турция
Виртус Болонья: Теодосич - 21, Джайте - 13, Уимс - 13, Белинелли - 12, Сэмпсон - 11, Шенгелия - 5, Херви - 4, Хэкетт - 1, Кординье, Манньон, Пайола, Тесситори
Бурсаспор: Дудзински - 14, Битим - 12, Нидхэм - 11, Хэйс - 11, Холланд - 10, Эндрюс - 6, Утку Ал - 3, Батюк, Озалп, Ольмаз, Сезгюн, Тюрен
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