Харден сказал, почему «Филадельфия» уступает «Майами» в серии

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассказал о причинах поражения в пятом матче серии плей-офф против «Майами Хит» (85:120, 2-3).
«Думаю, мы просто недостаточно хорошо играли в обороне и это замедлило нападающих. Наша защита должна закрывать все варианты для соперника. В пятом матче второго раунда плей-офф, который проходит на выезде, недостаточно просто быть усердным. Нужно также играть с умом в каждом владении мячом. Мы просто не делали некоторых важных вещей», – сказал Харден в послематчевом интервью.
11 мая завершился пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Майами» принимал «Филадельфию». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:85. Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Хит».
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