Наставник «Филадельфии» Риверс жёстко прошёлся по своим игрокам после поражения от «Хит»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс раскритиковал свою команду после поражения от «Майами Хит» в 5-м матче серии второго раунда плей-офф (85:120).



«Игроки «Майами» были просто жёстче, чем мы. У нас ничего не получалось в этой игре и мы играли как черепахи.



В сегодняшней игре соперник выглядел гораздо лучше нас», – приводит слова Риверса ESPN.

Напомним, сегодня завершился пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Майами» принимал «Филадельфию». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 120:85.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 13 мая. Начало – в 2:00 мск.



Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).