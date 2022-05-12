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Йокич рассказал, что для него значит вторая подряд награда MVP сезона в НБА

Йокич рассказал, что для него значит вторая подряд награда MVP сезона в НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что для него значит вторая подряд награда MVP сезона НБА.

«Сейчас я об этом не думаю. Когда буду старым, толстым и ворчливым, буду рассказывать своим детям, что когда-то я хорошо играл в баскетбол. Все знают, что я тот же парень, что был и раньше. И, надеюсь, я останусь прежним. Попадание в один ряд с Биллом Расселлом и всеми, кто творил историю в этой лиге, в баскетболе, говорит о многом. Это многое значит. Своего рода наследие», — приводит слова Йокича NBA on TNT.

27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В минувшей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».

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