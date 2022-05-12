15-летняя девочка оказалась в секс-рабстве после похищения во время матча «Далласа»

15-летняя девочка из Норт-Ричленд-Хиллз (Техас, США) была похищена из «Американ Эйрлайнс-центра», где она оказалась, придя с отцом на матче регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Портленд Трейл Блэйзерс», сообщает ABC.



Как информирует источник, инцидент произошёл 8 апреля. Перед большим перерывом девочка ушла в туалет и не вернулась на своё место. По камерам наблюдения выяснилось, что она покинула арену с незнакомым мужчиной.



Через 10 дней девочку обнаружили в Оклахома-Сити в номере отеля, после того, как родители опознали её по обнажённым фотографиям на сайте объявлений секс-услуг.



Примечательно, что полиция Далласа и Норт-Ричленд-Хиллз отказала в первый день в розыске девочки. В итоге отец обратился в хьюстонское агентство по борьбе с торговлей людьми. В тот же день фото девочки было обнаружено в Интернете. В итоге было арестовано восемь человек. Как сообщил адвокат, девочка в течение нескольких дней подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере.



Как сообщается, похититель проник на арену по фальшивому билету, в связи с чем адвокат назвал виновными в происшествии «Даллас» и руководство стадиона.