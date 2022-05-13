«Даллас» сравнял счёт в серии с «Финиксом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:86, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 3:3. В прошлом матче «Финикс» победил соперников со счётом 110:80.



Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 30 очков и сделавший 11 подборов и 8 передач. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс центровой Деандре Эйтон – 21 очко, 11 подборов и одна передача.



С ничейным результатом 3-3 серия продолжается в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр». Следующий матч состоится в воскресенье, 15 мая. Начало – в 22:00 мск.