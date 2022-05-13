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«Даллас» сравнял счёт в серии с «Финиксом»

«Даллас» сравнял счёт в серии с «Финиксом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:86, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 3:3. В прошлом матче «Финикс» победил соперников со счётом 110:80.

Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 30 очков и сделавший 11 подборов и 8 передач. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс центровой Деандре Эйтон – 21 очко, 11 подборов и одна передача.

С ничейным результатом 3-3 серия продолжается в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр». Следующий матч состоится в воскресенье, 15 мая. Начало – в 22:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 86
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Баллок - 19, Брансон - 18, Динвидди - 15, Клебер - 9, Пауэлл - 8, Финни-Смит - 4, Дав. Бертанс - 3, Крисс - 2, Марьянович - 2, Браун, Бёрк, Грин, Нтиликина, Хардуэй-младший
Финикс Санз: Эйтон - 21, Букер - 19, Пол - 13, Краудер - 9, Бриджес - 7, Крэйг - 6, Джонсон - 5, Бийомбо - 4, Шамет - 2, Макги, Пэйн, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
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