Эмбиид рассказал, что хотел бы снова играть с Батлером в «Филадельфии»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид признался, что жалеет об обмене защитника Джимми Батлера в «Майами Хит», который состоялся в 2019 году.
Батлер стал главной звездой серии второго раунда, в котором «Хит» прошли «Сиксерс» с общим счётом 4:2.
«Как я уже говорил, рад за Джимми. Я бы хотел играть с ним в одной команде. До сих пор не понимаю, как мы могли отпустить его. Я бы предпочёл, чтобы он остался с нами. Но нам надо продолжать строить команду и усердно работать», – сказал Эмбиид на пресс-конференции после игры с «Майами».
В сделке 2019 года по Джимми приняли участие четыре команды: «Портленд Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс» и, соответственно, «Филадельфия» с «Хит». «Портленд» получил Хассана Уайтсайда («Майами»), «Клипперс» Мо Харклесса («Портленд») и пик 1-го раунда 2019 года от «Хит», «Филадельфия» получила Джоша Ричардсона («Майами»), и, наконец, «Майами Хит» получил Джимми Батлера и Майерса Ленарда («Портленд»).
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