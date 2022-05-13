«Я доволен собой». Риверс — после поражения «Филадельфии» в серии плей-офф НБА с «Майами»
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс дал комментарий после поражения в полуфинальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» (1-4 в серии).
«Думаю, я проделал качественную работу в этом году, делая всё, чтобы наша команда дошла до этой стадии. Когда я только сюда пришёл, никто нам не предоставлял каких-либо шансов. В этом году ситуация была такой же. Если кто-то не согласен, можете так и написать. Да, мы проиграли, но невозможно всегда побеждать. Вас же не увольняют за любую ошибку. Я знаю, чего добился в этом году, и доволен собой», – сказал Риверс на пресс-конференции.
В финале конференции «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». На данный момент счёт в их противостоянии 3-2 в пользу «Милуоки».
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